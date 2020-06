Política Caiado diz que Hospital de Campanha de Águas Lindas será inaugurado com Bolsonaro na sexta-feira (5) A construção foi concluída há mais de um mês e unidade será administrada pela gestão estadual. Este é o primeiro hospital de campanha entregue pelo Governo Federal

Com obras concluídas há mais de um mês, o Hospital de Campanha de Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal, será inaugurado na próxima sexta-feira (5). O anúncio foi feito pelo governador Ronaldo Caiado pelas redes sociais no final desta tarde. Caiado relatou que participou hoje de uma reunião com Jair Bolsonaro e que ele confirmou presença na inauguração. Este é...