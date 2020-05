Política Caiado diz que discutiu “união dos três Poderes” durante reunião com Bolsonaro O encontro ocorreu na tarde desta segunda-feira (4), no Palácio do Planalto, em Brasília

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), participou de reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), nesta segunda-feira (4). Caiado esteve no Palácio do Planalto, em Brasília, para participar do encontro, que também teve a participação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM). No Twitter, o governador conta que agradeceu a Bols...