Política Caiado diz contar com a União para cassar Enel Governador Ronaldo Caiado (DEM) pede apoio do governo federal para “medidas enérgicas” contra empresa e fala em reverter processo de privatização da companhia

O governador Ronaldo Caiado (DEM) se reuniu ontem em Brasília com os ministros da Secretaria de Governo da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque. A pauta das duas reuniões foi o desempenho da Enel Distribuição Goiás. Como resultado, teria recebido sinalização do governo de Jair Bolsonaro (PSL) de que medidas mais duras e até mesmo a c...