Política Caiado deve ter biênio com maior pressão, veem cientistas Governador teve dois anos tranquilos politicamente, mas agora, à medida que a sucessão se aproxima, cenário certamente mudará

Ao contrário da gestão, marcada por dificuldades impostas por problemas fiscais e pela pandemia de Covid-19, do ponto de vista político, os dois primeiros anos do governo de Ronaldo Caiado (DEM) foram de relativa tranquilidade, avaliam cientistas políticos ouvidos pelo POPULAR. O que não é garantido para o restante do mandato.O período relativamente estável na política ...