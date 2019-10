Política Caiado deve ter alta médica até segunda-feira Previsão é da cardiologista Ludhmila Abrahão Hajjar; governador afirmou que “em breve” estará de volta a Goiás

A alta do governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado (D­EM), deve ser feita até segunda-feira (14), segundo informações da médica Ludhmila Abrahão Hajjar, que acompanha a família de Caiado há mais de 10 anos. “Ele passou mais uma noite bem, posso liberá-lo já na segunda ou no domingo”, afirmou a cardiologista. Caiado se recupera de dois procedimentos cirúrgicos realiz...