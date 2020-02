Política Caiado deve mediar reunião com Bolsonaro para discutir ICMS de combustíveis Tema deve dominar as discussões do primeiro encontro do ano do Fórum de Governadores, que acontece amanhã (11) em Brasília

Aliado de Jair Bolsonaro (sem partido), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), deve atuar como mediador no diálogo dos chefes dos Executivos estaduais com o presidente da República, no que diz respeito ao porcentual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis cobrado por Estados. É esperado que o tema seja uma das principais d...