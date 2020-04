Em Goiânia e por todo Goiás as pessoas só comentam uma coisa: como será o novo decreto com medidas de contenção da pandemia de Covid-19 no Estado? O governador Ronaldo Caiado (DEM) afirmou que o novo decreto sobre a flexibilização de medidas de isolamento social em virtude do coronavírus será divulgado na próxima segunda-feira (20), às 10h. A assessoria do governo também confirmou que ele fará uma coletiva para falar sobre os dados regionais.

O decreto ainda está sendo finalizado pelo governo, mas a expectativa é que o documento libere algumas atividades econômicas não essenciais para o funcionamento, mas com regras de restrições.

O governo estadual recebeu 60 propostas para reabertura de diversos segmentos de maneira controlada. Os empresários estão confiantes numa flexibilização para a maioria das atividades e alertam que várias empresas estão descumprindo o decreto em vigor e atendendo clientes sem seguirem regras de segurança ou controle sanitário, o que pode aumentar mais a contaminação.

Passado um mês do isolamento, o percentual de isolamento em Goiás começa a cair. O Estado já teve 64% de adesão da população na primeira semana, mas foi cedendo e na atual semana o índice ficou em 56,1%. Mesmo assim, os goianos são os que apresentam taxa mais alta no isolamento.

“Se sair do controle, eu volto a travar tudo”, disse Caiado (DEM) em entrevista ao O POPULAR ao falar da flexibilização do decreto de isolamento social no combate ao coronavírus.

Conforme antecipado pela jornalista Fabiana Pucineli, com informações de bastidores, o Estado admite retomar 70% das atividades econômicas. Shoppings não devem ter permissão de reabrir, mas a maioria do comércio deve voltar a funcionar.

Bares e restaurantes devem permanecer fechados em Goiás por mais 15 dias. O governador Ronaldo Caiado (DEM) disse em entrevista ao POPULAR que recebeu ofício da entidade manifestando a não intenção de reabrir. "Preferem continuar só no delivery mesmo. Merecem aplausos. São capazes de entender que não é fácil fazer um controle dentro de restaurantes e bares. É um problema a menos, pelo amor de Deus", afirmou o governador.

Escolas devem seguir em paralisação pelo menos até dia 30 de abril, como já havia recomendado a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Igrejas, shows e jogos de futebol dificilmente terão autorização para voltar.

No caso do funcionalismo público, a tendência é que não haja cancelamento completo do home office. Os órgãos devem avaliar possibilidade de rodízios e manutenção de teletrabalho onde for possível.

Na última quarta-feira (15), o STF decidiu que governadores e prefeitos têm poderes para baixar medidas restritivas no combate ao novo coronavírus em seus territórios. Com a decisão, que foi uma derrota para o presidente Bolsonaro, agora eles podem determinar temporariamente o isolamento, a quarentena, o fechamento do comércio e a restrição de locomoção por portos e rodovias. Os ministros concordaram que governo federal também pode tomar medidas para conter a pandemia, mas em casos de abrangência nacional. Pela decisão do Supremo, Caiado já disse que o decreto estadual vai ser muito mais orientador.

O decreto, segundo Caiado, vai conter as especificações do equipamento que será permitido e a forma de uso. Ele disse também que o acompanhamento da situação da pandemia é feito diariamente e, com isso, as regras de contenção podem ser modificadas a qualquer tempo.

Outra novidade para esta segunda-feira é que governador confirmou, em sua conta no Twitter, que será obrigatório o uso de máscara por todo cidadão que for à rua para se deslocar seja, por exemplo, para o trabalho ou para fazer alguma compra em Goiás.

"A partir da próxima segunda-feira, dia 20, o uso de máscara será obrigatório para quem tiver necessidade de sair casa, como ir ao supermercado ou trabalhar. É uma medida recomendada pelo Ministério da Saúde e é para a proteção de vocês", diz ele em suas redes sociais.