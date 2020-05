Política Caiado defende mudar data da romaria de Trindade, mesmo com anúncio de missas virtuais Governador disse que não foi informado da decisão da igreja e afirmou que situação pode provocar "colapso de saúde pública nacional"

Três dias depois do anúncio feito pela Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) de que a Romaria de Trindade será transmitida pela internet, na semana prevista para a festa (de 26 de junho a 5 de julho), o governador Ronaldo Caiado (DEM) disse que a manutenção da data não tem "nenhum respaldo epidemiológico" e defendeu a alteração no calendário. O governador também disse s...