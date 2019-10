Política Caiado defende Bolsonaro no caso Marielle Reportagem revelou que o nome do presidente foi citado por porteiro de condomínio em depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC-RJ)

Atualizada às 16h28 O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), defendeu, na manhã desta quarta-feira (30) o presidente Jair Bolsonaro da reportagem divulgada na noite de terça-feira (29) no Jornal Nacional, da Rede Globo, que revelou que o nome do presidente foi citado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC-RJ) no Caso Marielle. Caiado participava do evento...