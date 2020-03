Política Caiado convoca reunião emergencial com Poderes para tratar do novo coronavírus Participarão da reunião no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, os presidentes da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira (PSB), e do TJ-GO, Walter Carlos Lemes, e os secretários de saúde e de Educação, Ismael Alexandrino e Fátima Gavioli

O governador Ronaldo Caiado (DEM) convocou reunião emergencial com chefes de Poderes e auxiliares para tratar de medidas preventivas para tratar do possível avanço do novo coronavírus em Goiás. Participarão da reunião, marcada para as 16 horas no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, os presidentes da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira (PSB), e do Tribunal de Justiça (...