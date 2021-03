Política Caiado confirma novo decreto para definir reabertura das atividades em Goiás Caiado disse que as regras do Estado têm embasamento científico e que é importante para o convencimento da população

O governador Ronaldo Caiado (DEM) confirmou que editará novo decreto na próxima terça-feira (30) com as regras para reabertura das atividades econômicas no Estado por duas semanas, seguindo o revezamento 14 por 14 que começou no dia 17 de março. Segundo ele, a continuidade do modelo é necessária para garantir adesão das pessoas e o método é “experimentado e eficaz” no co...