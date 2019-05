Política Caiado cobra planejamento de auxiliares Estado lança programa para acompanhar metas estratégicas do governo; vice Lincoln Tejota será o coordenador

A reunião de lançamento do programa Goiás de Resultados foi realizada ontem e começou com cobrança do governador Ronaldo Caiado (DEM) aos auxiliares que ainda não entregaram a lista de metas solicitada por ele no início da gestão. O programa será coordenado pelo vice-governador, Lincoln Tejota, e tem como objetivo monitorar o andamento de uma série de metas estratégi...