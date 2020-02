Política Caiado cobra critérios para definição na base de candidatos únicos Em evento de filiação do prefeito de Catalão, Adib Elias, ao Podemos, governador disse que entendimentos serão alcançados com os nomes “mais viáveis” para a disputa

Mais dedicado às conversas para as eleições municipais de outubro, o governador Ronaldo Caiado (DEM) defendeu ontem a definição de critérios para a escolha de candidatos únicos da base governista. Em discurso durante evento partidário na Região Sudeste do Estado, ele afirmou que os entendimentos serão alcançados de “maneira madura” e com os nomes “mais viáveis” para a...