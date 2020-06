Política Caiado chama reunião para discutir fase crítica da pandemia Governador marcou videoconferência na segunda-feira (29), às 8 horas, com prefeitos e representantes dos poderes no Estado

“Estamos entrando nos piores dias e todos devem ter conhecimento da realidade de Goiás. Querendo ou não, estamos hoje no epicentro da pandemia”, afirmou o governador Ronaldo Caiado (DEM), ao informar que marcou uma videoconferência na segunda-feira (29), às 8 horas, com prefeitos e representantes dos poderes no Estado para discutir a fase crítica da pandemia. Segundo ele, é...