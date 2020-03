O evento de inauguração da policlínica de Posse, marcado para esta sexta-feira (20), com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), foi cancelado. De acordo com o governador de Goiás (DEM), com a crise provocada pela pandemia de coronavírus, “não existe mais ambiente para o evento”.

“(A policlínica) já está funcionando. Qualquer dia vou visitá-la. Não vai ter nenhum movimento de inauguração, o pedido que tenho feito é para não ter aglomerações”, disse Caiado.

O governo estadual havia marcado solenidade de inauguração da unidade de saúde para o dia 28 de fevereiro, mas adiou o evento dois dias antes porque Bolsonaro não poderia comparecer. A nova data era esta sexta-feira.

No auge de sua capacidade operacional, a Policlínica atenderá mais de 10 mil consultas mensais em diversas especialidades médicas e até 25 mil exames de diagnóstico por mês.