Política Caiado cancela compra de mais de meio milhão de reais em frutos do mar e carnes para a Casa Militar A responsável pela demanda, Quéren Hapuque, foi substituída após ordem direta do governador, que afirma ter sido surpreendido pela notícia

Uma licitação no valor de R$ 611,4 mil, feita para abastecer a Casa Militar, foi cancelada pelo Governador Ronaldo Caiado na última quarta-feira (8). O pedido incluía carnes, frutos do mar e queijos para “atender as necessidades do Palácio das Esmeraldas” por 12 meses. A responsável pela demanda, Quéren Hapuque, foi substituída após ordem direta do governador, que af...