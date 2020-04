O governador Ronaldo Caiado afirmou nesta segunda-feira (13) em suas redes sociais que pretende seguir com o isolamento horizontal em Goiás. Para embasar o posicionamento, o gestor estadual relatou que no Brasil a cada 100 óbitos, 25 vítimas estavam fora dos grupos de risco.

“Esse indicador reforça a importância em respeitar as determinações de distanciamento social. Isso é fundamental. Um aspecto relevante é que a Covid-19 segue um padrão diferente aqui no Brasil, já que a quantidade de pessoas que morreram com menos de 60 anos e sem comorbidades é cinco vezes maior que a registrada na Espanha. Mais do que nunca, precisamos estar vigilantes, conscientes e acatar as medidas de prevenção para o combate à disseminação do coronavírus.”

Em Goiás, 15 pessoas morreram em função da doença, segundo os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) nesta tarde. O número de casos confirmados da doença no Estado subiu para 233, nos municípios de Águas Lindas de Goiás (2), Aloândia (1), Anápolis (18), Anhanguera (1), Aparecida de Goiânia (5), Bela Vista de Goiás (1), Bom Jesus de Goiás (1), Caldas Novas (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (2), Formosa (1), Goiandira (1), Goianésia (10), Goiânia (130), Goiatuba (1), Guapó (1), Itaguaru (1), Itumbiara (5), Jataí (4), Luziânia (8), Montividiu (1), Nerópolis (1), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Paranaiguara (1), Paraúna (1), Pires do Rio (1), Professor Jamil (1), Rialma (2), Rio Verde (13)*, São Luís dos Montes Belos (2), Senador Canedo (1), Silvânia (1), Trindade (3), Valparaíso de Goiás (6) e Vianópolis (1).

Os óbitos foram registrados em Aparecida de Goiânia (1), Goiandira (1), Goiânia (7), Luziânia (2), Paraúna (1), Pires do Rio (1), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1).