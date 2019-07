Política Caiado admite problemas com Vapt Vupts e aposta em parceria com Correios como solução Governador pretende, por meio da estatal, levar os serviços a todos os municípios goianos

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), admitiu nesta quarta-feira (24) que a população está tendo dificuldades para obter atendimento nas agências Vapt Vupt em Goiás. Ele espera que os problemas sejam solucionados com a efetivação de uma parceria com os Correios, para que os serviços sejam disponibilizados nas unidades da Estatal. De acordo com Caiado, as dif...