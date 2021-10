Política Caiado é questionado ao tirar máscara para fotos em show de Gusttavo Lima, em Goiânia A Secretaria Municipal de Saúde informou que os protocolos exigiram vacinação e 100% do público com testagem negativa das últimas 48h

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi filmado, neste sábado (23), durante o show teste do cantor Gusttavo Lima, sem máscara, abraçando e tirando fotos com o público. Em nota, a assessoria de imprensa do Governo Estadual informou que o espaço onde Caiado aparece nas imagens era "reservado para o governador e só tinha familiares próximos e amigos íntimos”. Ressaltou a...