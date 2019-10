Política Caiado é levado de avião para São Paulo Governador foi levado por uma aeronave da empresa Brasil Vida, por volta das 21h30 desta quarta-feira

O governador do Estado, Ronaldo Caiado (DEM) foi transferido para o Hospital Sírio-Libânes, em São Paulo, por volta das 21h30 na noite desta quarta-feira (9), em uma aeronave da empresa Brasil Vida. Conforme nota divulgada mais cedo pela assessoria do governo, a decisão foi tomada pela família do político. Na capital paulista, Caiado ficará sob sob os cuidados d...