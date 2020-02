Política Cai veto à Previdência estadual Presidente do Supremo Tribunal Federal acolhe pedido da Procuradoria Geral do Estado e emenda constitucional com novas regras para aposentadoria volta a valer

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, suspendeu decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás que interrompeu, temporariamente, os efeitos da emenda constitucional que altera regras da Previdência dos servidores públicos estaduais. A deliberação do ministro responde a pedido apresentado pela Procuradoria-Geral do Estado de Go...