Política Cai secretário de Segurança Pública de Goiás Rodney Miranda sairá da Secretaria depois de ser acusado pelo primo do governador Ronaldo Caiado (DEM) Jorge Caiado de grampear aliados do governo e desviar recursos

Depois de ser acusado pelo primo do governador Ronaldo Caiado (DEM) Jorge Caiado de grampear aliados do governo e desviar recursos, Rodney Miranda sairá da Secretaria de Segurança Pública (SSP). A decisão da troca é do governador, comunicada a Rodney em conversa na manhã deste sábado (6). Governo e o ex-titular da pasta ainda não se manifestaram sobre a substituição. O POPULAR mo...