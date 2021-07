Política “Caguei para a CPI, não vou responder”, diz Bolsonaro

Usando palavra de baixo calão, o presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite desta quinta-feira (8) que não vai responder a uma carta do comando da CPI da Covid no Senado que provoca o mandatário a se manifestar sobre o depoimento do deputado Luis Miranda (DEM-DF) a respeito do caso Covaxin. “Sabe qual a minha resposta? Caguei. Caguei para a CPI, não vou responder nada...