Política Caetano Veloso zoa inglês de Eduardo Bolsonaro Deputado é cotado para assumir a embaixada do Brasil em Washington (EUA)

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o cantor Caetano Veloso ri da pronúncia do inglês do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). O 3º filho do presidente Jair Bolsonaro é cotado para assumir a embaixada do Brasil em Washington D.C. (Estados Unidos). Um dos argumentos usados por Bolsonaro para que o filho assuma o cargo é justamente a fluência do deputa...