Política 'Cada deputado que responda', diz Eduardo sobre gastos com empresas de fachada Segundo reportagem, políticos do partido do presidente da República contrataram empresas que não existem nos endereços informados nas notas fiscais

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, líder do PSL na Câmara, disse nesta quarta-feira, 6, que cada parlamentar deva responder por sua "falta individual", em referência às reportagens do jornal O Estado de S. Paulo que revelaram que políticos do partido do presidente da República contrataram empresas que não existem nos endereços informados nas notas fiscais. O Estad...