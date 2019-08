Política Cachoeira não deve cumprir pena de imediato Segundo especialistas, tendência é que tribunais neguem a execução da pena antes do julgamento dos embargos de declaração

Apesar do acórdão sobre o julgamento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) que manteve, por unanimidade, a pena do contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, ter sido publicado e o processo, resultante da Operação Monte Carlo, estar em fase de apresentação de embargos declaratórios, a execução da pena não deve ser imediata. Caso ...