Política Cabral diz que pagou apoio de Crivela e repassou R$ 1,5 mi à campanha de Aécio Atual prefeito do Rio de Janeiro recebeu quantia para apoiar a candidatura de Eduardo Paes (DEM) na eleição municipal de 2008

O ex-governador do Rio Sérgio Cabral Filho (MDB) afirmou nesta sexta-feira, 5, em depoimento, que o prefeito Marcelo Crivella (PRB) recebeu US$ 1,5 milhão para apoiar a candidatura de Eduardo Paes (DEM) na eleição municipal de 2008. Naquele ano, Paes e Fernando Gabeira (PV) disputaram o segundo turno, vencido pelo candidato do DEM, então no PMDB. Ele também afirmou q...