Política Caçu decide por 34 votos e Damolândia também tem eleito Ana Cláudia obteve 3.632 votos, contra 3.598 votos de Gilmar Guimarães, do Cidadania

Com apenas 34 votos de vantagem, Ana Cláudia Lemos, do MDB, foi eleita prefeita de Caçu. A emedebista obteve 3.632 votos, contra 3.598 votos de Gilmar Guimarães, do Cidadania. A prefeita eleita teve 44,72% dos votos válidos. Em terceiro lugar ficou Gismar Rita, com 9,485 dos votos válidos (770). O quarto colocado foi Clarito, com 121 votos (1,49% do total). Em Damolândia,...