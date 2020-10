Política Caçada ao apoio de Bolsonaro Candidatos a prefeito e vereador de partidos ligados ao presidente driblam a segurança para conseguir fotos e vídeos para a corrida eleitoral em seus municípios

De olho na popularidade do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), candidatos a prefeito e vereador têm utilizado o cercadinho do Palácio da Alvorada para fazer fotos e vídeos que são utilizados em suas campanhas, relativizando o discurso oficial do chefe do Executivo de não participar das disputas municipais.Eles não marcam horário nem informam o objetivo da visita....