Política Cúpula da CPI da Covid quer investigação inicial nas quedas de Mandetta e Teich Objetivo é entender, por exemplo, se houve e como se deu a pressão de Bolsonaro para que governo defendesse remédio sem eficácia

A cúpula da CPI da Covid quer traçar uma linha do tempo e iniciar os trabalhos esquadrinhando as razões que levaram à queda dos ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. O objetivo é entender, por exemplo, se houve e como se deu a pressão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para que o governo defendesse, no tratamento contra a Covid-19, o...