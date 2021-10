Política Célio diz não acreditar em retaliação na Câmara dos Deputados Tucano é um dos parlamentares que estariam na mira do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), por ter votado contra projeto de lei que altera a composição de conselho do MP

Deputados que indicaram apoio à PEC 05, mas votaram contra a proposta nesta semana estariam “na mira” do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), podendo sofrer retaliações. Entre eles, o goiano Célio Silveira (PSDB), que duvida que isso possa ocorrer.O texto previa mudanças na composição do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e foi derrotado em ...