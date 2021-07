Política Câmeras não mostram entrada de estranho em prédio de Joice, apontam investigações Polícia Legislativa diz que periciou 16 câmeras e que inquérito sobre caso da deputada foi encaminhado ao Ministério Público Federal

As câmeras de segurança do prédio em que mora a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) em Brasília não registraram a entrada de nenhum estranho de quinta-feira (15) a terça-feira (20), segundo informações das investigações confirmadas pela reportagem. A perícia foi realizada após a parlamentar ter relatado um incidente na madrugada do dia 18 no qual teve cinco fratur...