Política Câmaras de Caldas Novas e Águas Lindas vão gastar R$ 1 milhão a mais no total

Em duas cidades de Goiás, as eleições deste ano para a Câmara Municipal já contaram com duas vagas a mais: Caldas Novas e Águas Lindas. Os vereadores desses municípios fizeram alterações nas Leis Orgânicas prevendo as novas cadeiras muito antes das eleições – 2017 e 2019, respectivamente. Juntas, as duas Câmaras terão aumento superior a R$ 1 milhão em suas contas em ...