Política Câmara vota licença de Maguito para Rogério Cruz assumir como prefeito em exercício Cruz está apenas aguardando isso para conseguir sancionar a Reforma Administrativa, aprovada na Câmara na semana passada

A Câmara Municipal de Goiânia vota, logo após a eleição da mesa diretora, a licença por motivo de doença do prefeito Maguito Vilela (MDB), que tomou posse por assinatura eletrônica hoje. Com isso, Rogério Cruz (Republicanos), na condição de vice-prefeito, poderá assumir como prefeito em exercício. Cruz está no Paço Municipal, neste momento, apenas aguardando essa a...