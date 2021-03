Política Câmara vai retomar sessões virtuais por projetos urgentes

A Câmara de Goiânia deve retomar, a partir desta semana e de forma virtual, as suas sessões. A Casa está com trabalhos suspensos desde o dia 23 de fevereiro, devido às medidas de combate à Covid-19 na capital. O presidente Romário Policarpo (Patriota) afirma que a ideia é fazer ao menos uma sessão do plenário nesta semana para votar projetos mais urgentes, provavelment...