Política Câmara torna essenciais atividades religiosas Projeto aprovado por unanimidade permite que templos fiquem abertos, mesmo na pandemia, para garantir ‘equilíbrio psicoemocional à população’, conforme autor da proposta

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, por unanimidade, o projeto de lei do vereador Gian Said (MDB), que torna as atividades religiosas essenciais durante a pandemia da Covid-19. Apesar de estabelecer que cultos devem ser suspensos caso seja feito um novo decreto de fechamento das atividades não-essenciais na capital, o objetivo do projeto é deixar que os templos reli...