Política Câmara tem bate-boca após Orlando Silva chamar deputados do Novo de “Guedes boys” Discussão aconteceu na noite dessa quarta-feira (10), quando deputados debatiam BC autônomo

O deputado Orlando Silva (PC do B-SP) disse durante sessão realizada nessa quarta-feira (10) que deputados do Novo são “Guedes boys”. A declaração motivou bate-boca no plenário durante a votação do texto que dá autonomia ao Banco Central. Silva disse que o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi à Câmara pressionar deputados a votarem a favor do projeto, defendido pelo g...