Política Câmara suspende atividades e adia tramitação do Plano Diretor Cronograma foi adiado em duas semanas e deve empurrar apreciação em plenário para dia 2 de junho; medidas de combate à doença dominam discursos

Com a suspensão dos trabalhos da Câmara de Goiânia por conta do coronavírus, o cronograma de tramitação do Plano Diretor foi adiado em duas semanas e passa a ter previsão de chegada ao plenário em 2 de junho. Embora a direção tenha cancelado as atividades por sete dias, a Casa já dá como certa a prorrogação por igual período, totalizando 14 dias de paralisação.A reunião prevista p...