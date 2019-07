Política Câmara recebe novo Plano Diretor de Goiânia Prefeito Iris Rezende apresentou ontem projeto de lei iniciado em 2017; tramitação deve começar em agosto e expectativa é de que votação seja concluída ainda neste ano

O prefeito Iris Rezende (MDB) apresentou ontem o projeto de lei que altera o Plano Diretor do município, em cerimônia no Paço Municipal com a presença de vereadores. O texto começou a ser elaborado em 2017 e, segundo o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Henrique Alves, envolveu uma equipe de 48 pessoas e diálogos com mais de 100 instituições.Bastante aguardado, ...