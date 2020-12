A Câmara de Goiânia decidiu mudar pela segunda vez a cerimônia de posse dos eleitos este ano em Goiânia, retomando a realização no Centro de Eventos 2 da Universidade Federal de Goiás (UFG), conforme proposta inicial. Estão previstas 500 pessoas no evento, entre os 35 vereadores eleitos para a 19ª legislatura (2021-2024) e os 10 convidados permitidos a cada um, autoridades, imprensa e profissionais que vão trabalhar no cerimonial e em serviços de apoio.

A cerimônia será às 15 horas do dia 1º de janeiro e deve contar com as presenças do atual prefeito Iris Rezende (MDB) e do governador Ronaldo Caiado (DEM). Um dos motivos para mudar novamente a cerimônia é justamente o “simbolismo” do último ato público de Iris, que anunciou aposentadoria em agosto, no mandato.

Porém, a nova decisão que autoriza até 500 pessoas na solenidade, não atende nota técnica sobre eventos sociais do dia 19/10/2020, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em vigor com objetivo de evitar a propagação do novo coronavírus. A nota técnica estipula limite “à capacidade máxima de 150 pessoas”.

A SMS informa que a última reunião do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para o novo coronavírus no município de Goiânia (COE Municipal) foi no dia 7 e não houve análise de qualquer pedido de excepcionalidade referente aos protocolos determinados.

Na quinta-feira, 17, a Câmara de Goiânia fará um pregão eletrônico para a contratação dos serviços para a cerimônia. A proposta é de até R$ 140 mil para que seja incluído tudo a mais que for necessário, além dos serviços dos servidores da Casa. A informação é de que não haverá coquetel e de que o Centro de Eventos da UFG foi cedido para a realização da cerimônia, sem cobrança de taxa.

Alterações

Na quarta-feira, dia 9, o presidente da Câmara, vereador Romário Policarpo havia decidido, após reunião com vereadores e diretores do Legislativo, fazer a cerimônia de posse no plenário da Casa. O evento seria restrito aos empossados, que poderiam levar um convidado cada. Essa alteração ocorreu após o Giro ter informado, no dia 8, que os 37 eleitos, incluindo o prefeito Maguito Vilela (MDB) e o vice Rogério Cruz (Republicanos), poderiam levar 20 convidados cada.

A mudança, conforme ressaltou então a Câmara, era para garantir o cumprimento de todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, considerando: “(1) os protocolos sanitários em vigência, (2) a prorrogação da situação de calamidade por mais 180 dias pela Prefeitura de Goiânia e (3) as informações sobre agravamento da pandemia em todo o País”.

Contudo, ontem, ao confirmar a retomada dos planos anteriores, apenas com diminuição de 20 para 10 convidados por representante eleito, a Câmara ressaltou como “fato excepcional” para um evento reunindo maior número de pessoas, apesar da pandemia, tratar-se do último ato público de Iris Rezende (MDB) no mandato. Foi observada ainda a provável ausência do prefeito eleito Maguito Vilela (MDB), internado em UTI para tratamento de complicações decorrentes da Covid-19.

Também são mencionadas pela Câmara as melhores condições de controle e segurança no Centro de Eventos da UFG, a começar pela localização mais distante, lembrando que a sede do Legislativo municipal fica em região central da cidade. Outras vantagens apontadas são “local amplo, que pode abrigar até 4 mil pessoas sentadas, pé direito alto, janelas que favorecem ventilação, acesso fácil e grande área de estacionamento”.

A Câmara destaca ainda a atuação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt) e da Unidade da Guarda Municipal da Câmara de Goiânia para garantir o cumprimento de todos os protocolos de segurança sanitária: oferta de álcool gel, distanciamento social e uso obrigatório de máscara.

Grupo de risco

Na quarta-feira, 16, a Mesa Diretora deve submeter ao plenário projeto de resolução para permitir a posse remota aos empossados pertencentes aos grupos de risco, com suspeita ou diagnóstico de contaminação pelo novo coronavírus. Como na quinta-feira haverá homenagem ao prefeito Iris Rezende (MDB), a segunda votação ficará para terça-feira, 22, na última sessão ordinária antes do recesso.

Depois da posse, os vereadores vão eleger o futuro presidente da Câmara em sessão presencial presidida por Isaias Ribeiro (Republicanos), que foi o mais votado na capital.