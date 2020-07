Política Câmara não vota flexibilização do teto até fevereiro, diz Maia Presidente da Câmara fala em “brutal pressão” por flexibilização e diz que não há como “dar mais um jeitinho criando mais um imposto”

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou ontem o que chamou de brutal pressão para desfazer o teto de gastos no país e descartou votar qualquer flexibilização da regra até 1º de fevereiro de 2021, quando termina seu mandato.A regra do teto determina que o limite de crescimento dos gastos de um ano para o outro é a correção pela inflação do período. Qualquer...