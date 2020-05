Política Câmara Municipal de Rio Verde inicia sessões de maio Por causa da pandemia, as sessões acontecem fechadas ao público, e só serão abertas quando for recomendável pelas autoridades de saúde

As sessões ordinárias do mês de maio da Câmara Municipal de Rio Verde iniciaram na noite de segunda-feira (25). Por causa da pandemia, as sessões acontecem fechadas ao público, mas os interessados podem acompanhar ao vivo através dos links www.rioverde.go.leg.br, www.facebook.com/camararioverde, youtube.com/tvcamararioverde e pelo aplicativo TV Câmara Rio Verde – disp...