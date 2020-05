Política Câmara Municipal de Goiânia realiza sessão presencial nesta terça Na segunda-feira (18), o presidente da Casa, Romário Policarpo (Patriota), assinou portaria convocando a reunião plenária

A Câmara Municipal de Goiânia realiza encontro presencial nesta terça-feira (19). No dia 5 de maio os vereadores da capital participaram da primeira sessão presencial após a pandemia do novo coronavírus. As votações chegaram a ser suspensas no início do isolamento social em Goiás, mas foram retomadas de maneira remota no dia 8 de abril. Com a flexib...