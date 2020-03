A Câmara Municipal de Goiânia anunciou em seu portal na manhã desta terça-feira (31) que irá estender até o dia 4 de abril a suspensão de suas atividades legislativas por causa do novo coronavírus.

Inicialmente, a previsão era de que as atividades legislativas fossem retomadas nesta quinta-feira (2).

De acordo com a assessoria de imprensa da Casa, a portaria que prorroga as medidas de isolamento social foi assinada nesta terça-feira pelo presidente da Casa, vereador Romário Policarpo (Patriota), e amplia as medidas de isolamento social iniciadas até a data estabelecida em decreto do governo estadual.

A medida não impede a votação de projetos com novas medidas de combate à pandemia enviados pela Prefeitura de Goiânia, que poderá ser feita por videoconferência.