Política Câmara Municipal afasta prefeito de Itumbiara José Antônio, do PTB, foi alvo de denúncias populares que o acusam de não fazer repasses ao instituto de Previdência do município e de “interferir” no Legislativo; prazo da medida, que segundo especialista é ilegal, é de até 90 dias

A Câmara Municipal de Itumbiara confirmou, nesta terça-feira (24), o afastamento do prefeito José Antônio (PTB) do cargo, baseando-se em duas denúncias populares protocoladas e aprovadas na segunda-feira (23). Quando for notificado, o prefeito ficará afastado por até 90 dias e deve ser substituído pelo vice, Gugu Nader (PSL). O POPULAR teve acesso às duas denúnc...