Política Câmara inicia processo para abrir CEI da Enel Pedido para instalar comissão foi protocolado pelos vereadores Mauro Rubem e Ronilson Reis com assinaturas de 27 parlamentares; presidente fala em tramitação ágil

O requerimento para instalação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Enel na Câmara de Goiânia foi protocolado ontem pelos vereadores Mauro Rubem (PT) e Ronilson Reis (Podemos) com a garantia do presidente da Casa, Romário Policarpo (Patriota), de que o pedido tramitará com a “máxima agilidade”. O documento foi assinado por 27 dos 35 vereadores e entregue à mesa...