Política Câmara dos Deputados vota socorro a Estados No lugar do Plano Mansueto, entra na pauta proposta que tem apoio de líderes de partidos de centro e do presidente da Casa, mas considerada ‘bomba fiscal’ para o governo

O projeto de socorro aos Estados que será votado no lugar do Plano Mansueto deve ter impacto orçamentário de R$ 35 bilhões e abrir uma capacidade de empréstimos de R$ 50 bilhões, de acordo com projeções do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Ainda há no governo resistência em relação ao impacto do projeto no Orçamento. Integrantes da equipe econômica qualificam o te...