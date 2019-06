Política Câmara dos deputados aprova por unanimidade crédito de R$ 248 bi para pagar benefícios Votação segue agora para o Senado Federal

Os 450 deputados presentes no Congresso Nacional nesta terça-feira, 11, aprovaram, de maneira unânime, a autorização de um crédito suplementar de R$ 248,9 bilhões solicitada pelo governo. A votação está em andamento no plenário do Congresso Nacional, onde ocorre sessão conjunta. Neste momento, senadores orientam a votação. O crédito extra ...