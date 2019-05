Política Câmara deve votar MP da reforma administrativa nesta quarta-feira (22) Se for aprovada, a medida pode seguir para discussão no Senado ainda nesta semana

O plenário da Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira, 22, a medida provisória 870, que trata da reforma administrativa que organizou os ministérios da gestão do presidente Jair Bolsonaro. Se for aprovada, a medida pode seguir para discussão no Senado ainda nesta semana. A votação nesta Casa, porém, só deve acontecer na próxima semana. O acordo...