Política Câmara deve votar minirreforma administrativa na próxima semana

A Câmara de Goiânia deve receber no início da semana que vem o projeto de Lei com a minirreforma administrativa da Prefeitura, proposta pela equipe de transição. Conforme apurado pelo POPULAR, um membro da comissão deve estar presente na Casa, na semana que vem, para articular a aprovação. A ideia é que, por meio desse projeto, seja feita uma reorganização no organo...